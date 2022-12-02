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Через загрозу санкцій. Банки Киргизстану відмовились обслуговувати російські картки "Мир"

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Киргизстан, П'ятниця 02 грудня 2022 21:11
Через загрозу санкцій. Банки Киргизстану відмовились обслуговувати російські картки "Мир" Фото: Банки Киргизстану відмовились обслуговувати російські картки "Мир" (flickr com chrisnuan)
Автор: Дмитро Браславський

Банки Киргизстану відмовились обслуговувати російські картки "Мир" через загрозу вторинних санкцій з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Національного банку Киргизстану Кайипа Куленбекова, яку приводить 24.kg.

"Щоб уникнути вторинних санкцій, приблизно 10 наших банків вирішили обмежити операції з карткою "Мир". Ми не давали доручень банкам працювати чи не працювати з цією платіжною системою", - йдеться у заяві.

Куленбеков пояснив, що банки самостійно ухвалили рішення на основі оцінки ризиків. Якщо буде введено вторинні санкції щодо киргизстанських банків, це може позначитися на кореспондентських рахунках. Обмеження можуть торкнутися їх кореспондентських рахунків у закордонних банках. У зв'язку з цим діяльність банку може бути обмежена.

Він зазначив, що у вересні Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо генерального директора Національної системи платіжних карток Володимира Комлева.

Раніше "Капітал Банк" та "Демір Банк" призупинили обслуговування російських карток "Мир". Про зупинення обслуговування цих карт заявили та вісім комерційних банків: "Киргизстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньйон", "Банк Азії", KICB, "Бай-Тушум", "Оптіма Банк", а також один державний - "Аїл Банк".

Нагадаємо, у жовтні повідомлялось, що декілька банків в Киргизстані припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи "Мир".

Великий киргизький державний "Айіл-банк" тимчасово припинив обслуговувати кредитні картки російської платіжної системи "Мир".

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