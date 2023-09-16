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Таджикистан вызвал посла Кыргызстана из-за заявления Камчибека Ташиева

Фото: Таджикистан вызвал посла Кыргызстана из-за заявления Камчибека Ташиева (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Посла Кыргызстана в Таджикистане Эрлана Абдилдаева пригласили в МИД Таджикистана из-за заявлений "высокого должностного лица".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Таджикистана.

"В ходе беседы до сведения посла была доказана обеспокоенность таджикской стороны высказываниями высокопоставленного чиновника Кыргызстана, которые появились 15 сентября в информационном пространстве, по вопросам таджикско-киргизской границы", - сказано в сообщении.

Вероятно, речь идет о заявлении главы ГКНБ Камчибека Ташиева, который днем 15 сентября сообщил, что киргизская сторона обнаружила документы, подтверждающие, что киргизские земли отошли в соседнюю страну.

На основе этих документов Кыргызстан может предъявить свои территориальные претензии, если соседи не откажутся от своих.

В МИД Таджикистана отметили, что такие комментарии способны нанести серьезный ущерб ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-киргизской границы.

Кыргызстан и его взаимодействие с Россией

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки готовят санкции против Кыргызстана, помогающего России обходить ограничения Запада. В частности, страна снабжает подсанкционное оборудование и электронику. Позже Вашингтон ввел некоторые ограничения против компаний Кыргызстана.

После этого Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова.

Еще в прошлом году банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций со стороны США .

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