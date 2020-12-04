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Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к 11 месту

Автор: Вера Олейник

Украина сократила отставание от Шотландии, но все еще осталась на 12 позиции в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей пятого тура групповых этапов еврокубков. Два из трех украинских клубов добыли победы.

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Действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер", добыл сенсационную победу над мадридским "Реалом" (2:0) в Лиге чемпионов. Луганская "Заря" сенсационно обыграла "Лестер" (1:0) в Лиге Европы, однако турнирная ситуация сложилась не пользу украинской команды и подопечные Виктора Скрипника потеряли шансы на плей-офф.

А вот киевское "Динамо" не принесло в актив Украины никаких очков. Подопечные Мирчи Луческу в гостях разгромно проиграли туринскому "Ювентусу", пропустив в свои ворота три безответных мяча (0:3).

Таким образом, по итогам этой еврокубковой недели, украинские клубы заработали 0,8 балла, что позволило нашей стране практически вплотную приблизиться к Шотландии, занимающей 11 строчку. Отставание Украины от шотландцев сократилось с 0,325 до 0,025 балла.

Ближайший преследователь - Турция - не смогла приблизиться к нашей стране и отстает уже на целый балл. Клубы ассоциации не набрали на этой неделе ни одного очка.

Напомним, в конце октября Украина потеряла 11 место в таблице коэффициентов УЕФА.

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