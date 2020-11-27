Таблица коэффициентов УЕФА: Украина сократила отставание благодаря вкладу "Зари"

Фото: АЕК - "Заря" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Украина сократила отставание от Шотландии и не позволила приблизиться Турции в таблице коэффициентов УЕФА после матчей четвертого тура еврокубков. Таблица влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23.

Неделя началась с неприятных результатов в Лиге чемпионов. Киевское "Динамо" было разгромлено каталонской "Барселоной" на НСК "Олимпийский" со счетом 0:4, а донецкий "Шахтер" с таким же счетом уступил на выезде менхенгладбахской "Боруссии". Немцы по сумме двух встреч забили действующему чемпиону Украины 10 безответных голов.

Казалось, что Украина повторит историю прошлого тура, когда наши клубы во второй раз подряд не набрали ни одного очка. Однако луганская "Заря" неожиданно разгромила греческий АЕК в выездном матче. Команда Виктора Скрипника не только набрала свои первые очки в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы, но и принесла в копилку Украины 0,400 балла.

Это позволило нашей стране сохранить 12 строчку в рейтинге УЕФА. Ближайший преследователь - Турция - остался на таком же расстоянии, что и ранее (0,200). Отставание от Шотландии, которая месяц назад сдвинула нашу ассоциацию с 11 ступеньки, сократилось с 0,475 до 0,325 балла.

Напомним, в прошлом цикле Украина финишировала на девятой позиции, которая формирует представительство через один сезон - на 2021-2022 годы.