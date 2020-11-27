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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання завдяки внеску "Зорі"

П'ятниця 27 листопада 2020 10:11
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання завдяки внеску "Зорі"
Фото: АЕК - "Зоря" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Україна скоротила відставання від Шотландії і не дозволила наблизитися Туреччині у таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів четвертого туру єврокубків. Таблиця впливає на розподіл путівок в сезоні 2022/23.

Тиждень почався з неприємних результатів у Лізі чемпіонів. Київське "Динамо" було розгромлено каталонською "Барселоною" на НСК "Олімпійський" з рахунком 0:4, а донецький "Шахтар" з таким же рахунком поступився на виїзді менхенгладбахській "Боруссії". Німці за сумою двох зустрічей забили чинному чемпіону України 10 сухих голів.

Здавалося, що Україна повторить історію минулого туру, коли наші клуби вдруге поспіль не набрали жодного очка. Однак луганська "Зоря" несподівано розгромила грецький АЕК у виїзному матчі. Команда Віктора Скрипника не тільки набрала свої перші очки в поточному розіграші групового етапу Ліги Європи, але і принесла в скарбничку України 0,400 бала.

Це дозволило нашій країні зберегти 12 сходинку в рейтингу УЄФА. Найближчий переслідувач - Туреччина - залишився на такій же відстані, як і раніше (0,200). Відставання від Шотландії, яка місяць тому посунула нашу асоціацію з 11 сходинки, скоротилося з 0,475 до 0,325 бала.

Нагадаємо, у минулому циклі Україна фінішувала на дев'ятій позиції, яка формує представництво через один сезон - на 2021-2022 роки.

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