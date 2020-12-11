Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не смогла обойти Шотландию перед зимней паузой

Состоялись заключительные матчи групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Украина завершила осеннюю часть еврокубков на 12 месте в таблице коэффициентов УЕФА, влияющей на распределение путевок в сезоне 2022/23.

Победа киевского "Динамо" над венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов позволила нашей ассоциации ненадолго вернуться на 11 позицию. Донецкий "Шахтер", выстояв против "Интера", помог удержать преимущество. Оба украинских клуба заняли третьи места в своих группах, из-за чего квалифицировались во второй по рангу еврокубковый турнир.

Однако луганская "Заря" в последней игре группы Лиги Европы не смогла привести очки для рейтинга, уступив "Браге" (0:2). В то время как "Селтик", который проваливал сезон, и "Рейнджерс" в последнем туре выиграли свои матчи и помогли Шотландии обогнать Украину в борьбе за 11 позицию на 0.425 балла. Вместе с тем евровесну себе обеспечил лишь один шотландский клуб, а у Украины - два. Что дает надежду на сокращение этого отставания.

Ближайший преследователь - Турция - на неделе потерпела два поражения и завершила евросезон. Таким образом, Украина ниже двенадцатого места точно не финиширует.

Нам важно оказаться по итогам сезона не ниже 11 места, которое с большой долей вероятности позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом цикле Украина финишировала на девятой позиции, которая формирует представительство через один сезон - на 2021-2022 годы.