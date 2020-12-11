Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна не змогла обійти Шотландію перед зимовою паузою

Відбулися завершальні матчі групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Україна завершила осінню частину еврокубків на 12 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка впливає на розподіл путівок в сезоні 2022/23.

Перемога київського "Динамо" над угорський "Ференцварош" в Лізі чемпіонів дозволила нашій асоціації ненадовго повернутися на 11 позицію. Донецький "Шахтар", вистоявши проти "Інтера", допоміг втримати перевагу. Обидва українські клуби посіли треті місця у своїх групах, через що кваліфікувалися в другій за рангом єврокубковий турнір.

Однак луганська "Зоря" в останній грі групи Ліги Європи не змогла привезти очки для рейтингу, поступившись "Бразі" (0:2). В той час як "Селтік", який провалював сезон, та "Рейнджерс" в останньому турі виграли свої матчі і допомогли Шотландії обігнати Україну в боротьбі за 11 сходинку на 0,425 бала. Разом з тим євровесну собі забезпечив лише один шотландський клуб, а в України - два. Що дає надію на скорочення цього відставання.

Найближчий переслідувач - Туреччина - на тижні зазнала двох поразок і завершила євросезон. Таким чином, Україна нижче дванадцятого місця точно не фінішує.

Нам важливо опинитися за підсумками сезону не нижче 11 місця, яке з великою долею ймовірності дозволить чемпіону країни напряму потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, минулого циклу Україна фінішувала на дев'ятій позиції, яка формує представництво через один сезон - на 2021-2022 роки.