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Табачник, Клюєв і не лише. Зеленський позбавив громадянства екс-чиновників часів Януковича

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Київ, Субота 04 лютого 2023 20:47
Табачник, Клюєв і не лише. Зеленський позбавив громадянства екс-чиновників часів Януковича Фото: колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник (mon gov ua)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зокрема, громадянство України втратили:

  • Дмитро Табачник - колишній міністр освіти та науки
  • Віталій Захарченко - колишній міністр внутрішніх справ
  • Андрій Клюєв - колишній глава адміністрації президента
  • Олександр Якименко - колишній голова Служби безпеки України
  • Олександр Клименко - екс-міністр доходів та зборів

Вони позбавлені українського громадянства через наявність російських паспортів.

Крім того, у списку депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.

Зазначимо, Табачник підозрюється у державній зраді, з 2014 року переховується від українського правосуддя. У січні 2023 року було заарештовано його українські активи на 2 млн доларів.

Віталія Захарченка український суд заочно заарештував у справі Майдану.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував чергове "очищення України від людей з паспортами Росії".

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Клюєв Володимир Зеленський Дмитро Табачник Віталій Захарченко
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Табачник, Клюєв і не лише. Зеленський позбавив громадянства екс-чиновників часів Януковича
Табачник, Клюєв і не лише. Зеленський позбавив громадянства екс-чиновників часів Януковича
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