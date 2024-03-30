Росіяни намагаються просуватися на Куп'янському напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

У п'ятницю, 29 березня, тривали активні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремміна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. За повідомленнями українських та російських джерел, бої велися на заході від Креммінної біля Тернів та на південь від Креммінної біля Білогорівки.

Заступник командира українського загону, який діє на Куп'янському та Лиманському напрямках, повідомив, що російські війська продовжують зосереджувати близько 100 тисяч осіб на Куп'янському та Лиманському напрямках і планують проводити ротації (імовірно, тактичні) щонайменше раз на тиждень за рахунок живої сили та втрат обладнання.

Зазначено, що російські сили активно накопичують особовий склад і техніку та відправляють невизначені додаткові сили на Куп'янський напрямок для продовження захоплення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. Заступник командувача зазначив, що російські сили найбільш активні на лиманському напрямку в районі Білогорівки та Тернів і безуспішно намагаються продовжити наступ на куп'янському напрямку в районі Синьківського (на північний схід від Куп'янська) та Іванівки (на південний схід від Куп'янська).

Українські сили не зафіксували жодних російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися проникнути в Україну через міжнародний кордон з Росією. Глава Харківської області Олег Синєгубов заявив, що українські сили не помітили зосередження російських військ для нападу на місто Харків. Повідомляється, що поблизу Білогорівки діють підрозділи 7-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус ЛНР).

Операція №2 - Донецька область

Згідно з даними звіту, на тлі триваючих позиційних боїв російські війська незначно просунулися на захід від Бахмуту. Геолокаційні знімки, опубліковані 26 березня, показали, що російські війська здійснили невеликий рух у межах селища Іванівського, розташованого на захід від Бахмута. Позиційні бої тривали:

на захід від Бахмута в районах Часів Яру, Нового, Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районах Кліщіївки та Андріївки.

Речник української бригади, що діє на бахмутському напрямку, заявив, що російські безпілотники та розвідники становлять значну загрозу для українських сил у цьому районі, та що російські війська активно використовують їх. Повідомляється, що підрозділи 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) російської бригади зараз діють на захід від селища Іванівського.

Російські сили нещодавно просунулись на північний захід та захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 29 березня. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 28 березня, російські сили продовжили свій рух на північ від Красногорівки (розташованого на північний захід від Авдіївки).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські сили також незначно просунулися на південь від Невельського (розташованого на південний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районах Семенівки та Бердичів;

на захід від Авдіївки неподалік селища Тоненьке та Уманське;

на південний захід від Авдіївки біля селища Первомайського та Невельського.

Російські сили незначно просунулись на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі станом на 29 березня. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 28 і 29 березня, російські війська незначно просунулися на північ від Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк). За даними українських та російських джерел, позиційні бої тривали:

на захід від Донецька поблизу Красногорівка та Георгіївки;

на південний захід від Донецька, біля селища Водяного.

Російські сили незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 29 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня, показують, що російські сили нещодавно незначно просунулися на південь від Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали:

поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки);

на північ від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Повідомляється, що на Шахтарському напрямку (район кордону Донецько-Запорізької області) діють підрозділи російської 30-ї артилерійської бригади (36-ї загальновійськової армії (ОАО), СВО).

"Південна вісь"

У п'ятницю, 29 березня, тривали позиційні бої неподалік від Роботиного та на північний захід від Вербового (що знаходиться на схід від Роботиного) на заході Запорізької області, проте підтверджених змін у лінії фронту за цей період не зафіксовано.

Бої тривають поруч із Роботиним, де діють підрозділи російського 71-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ).

Крім того, 29 березня тривали позиційні бої на східному (лівобережному) напрямку Херсонської області, імовірно поблизу Кринок.