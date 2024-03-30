Россияне пытаются продвигаться на Купянском направлении: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

В пятницу, 29 марта, продолжались активные боевые действия вдоль линии Купянск-Сватово-Креммина, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По сообщениям украинских и российских источников, бои велись на западе от Кремминной возле Тернов и к югу от Кремминной возле Белогоровки.

Заместитель командира украинского отряда, действующего на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил, что российские войска продолжают сосредоточивать около 100 тысяч человек на Купянском и Лиманском направлениях и планируют проводить ротации (вероятно тактические) по меньшей мере раз в неделю за счет живой силы и потерь оборудования.

Отмечено, что российские силы активно накапливают личный состав и технику и отправляют неопределенные дополнительные силы на Купянское направление для продолжения захвата Купянска и Купянска-Узлового. Заместитель командующего отметил, что российские силы наиболее активны на лиманском направлении в районе Белогоровки и Тернов и безуспешно пытаются продолжить наступление на купянском направлении в районе Синьковского (к северо-востоку от Купянска) и Ивановки (юго-восточнее Купянска) .

Украинские силы не зафиксировали никаких российских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся проникнуть в Украину через международную границу с Россией. Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что украинские силы не заметили сосредоточение российских войск для нападения на город Харьков. Сообщается, что вблизи Белогоровки действуют подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус ЛНР).

Операция №2 - Донецкая область

Согласно данным отчета, на фоне продолжающихся позиционных боев российские войска незначительно продвинулись к западу от Бахмута. Геолокационные снимки, опубликованные 26 марта, показали, что русские войска совершили небольшое движение в пределах поселка Ивановского, расположенного к западу от Бахмута. Позиционные бои продолжались:

к западу от Бахмута в районах Времен Яра, Нового, Ивановского;

юго-западнее Бахмута в районах Клещиевки и Андреевки.

Представитель украинской бригады, действующей на бахмутском направлении, заявил, что российские беспилотники и разведчики представляют значительную угрозу для украинских сил в этом районе, и что российские войска активно используют их. Сообщается, что подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой (ВДВ) российской бригады сейчас действуют к западу от поселка Ивановского.

Российские силы недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 29 марта. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 28 марта, российские силы продолжили свое движение к северу от Красногоровки (расположенного к юго-западу от Авдеевки).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские силы также незначительно продвинулись к югу от Невельского (расположенного к юго-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районах Семеновки и Бердичев;

к западу от Авдеевки недалеко от поселка Тоненькое и Уманское;

юго-западнее Авдеевки у поселка Первомайского и Невельского.

Российские силы незначительно продвинулись юго-западнее города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе по состоянию на 29 марта. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 28 и 29 марта, российские войска незначительно продвинулись к северу от Новомихайловки (юго-западнее города Донецка). По данным украинских и российских источников, позиционные бои продолжались:

западнее Донецка вблизи Красногоровка и Георгиевки;

юго-западнее Донецка, возле поселка Водяного.

Российские силы незначительно продвинулись в районе границ Донецко-Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 29 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 29 марта, показывают, что российские силы недавно незначительно продвинулись к югу от Урожайного (к югу от Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались:

вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки);

к северу от Приютного (юго-западнее Великой Новоселки).

Сообщается, что на Шахтерском направлении (район границы Донецко-Запорожской области) действуют подразделения российской 30-й артиллерийской бригады (36 общевойсковой армии (ОАО), СВО).

"Южная ось"

В пятницу, 29 марта, продолжались позиционные бои неподалеку от Роботино и северо-западнее Вербового (находящего восточнее Роботиного) на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения в линии фронта за этот период не зафиксированы.

Бои продолжаются рядом с Роботиным, где действуют подразделения русского 71-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

Кроме того, 29 марта продолжались позиционные бои на восточном (левобережном) направлении Херсонской области, предположительно вблизи Кринок.