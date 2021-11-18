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Не такий вже й сюрприз: Меркель відреагувала на публікацію РФ листування по "Нормандії"

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Берлін, Четвер 18 листопада 2021 21:05
Не такий вже й сюрприз: Меркель відреагувала на публікацію РФ листування по "Нормандії" Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на публікацію Росією дипломатичного листування з підготовки нормандської зустрічі на рівні міністрів. Вона назвала оприлюднення цих документів"не таким вже й сюрпризом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Меркель.

"Те, що публікуються листи (міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Росії - ред.), не такий вже й сюрприз", - сказала канцлер, додавши, що багато своїх листів вона читає в ЗМІ.

Меркель додала, що дуже розраховувала на нормандську зустріч на рівні міністрів, але вона зірвалася.

"Я шкодую про це. І публікація листування нічого не змінить", - додала глава уряду.

Нагадаємо, 17 листопада МЗС Росії опублікував листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки нормандської зустрічі на рівні міністрів. У листах російська сторона нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав публікацію Росією дипломатичного листування "добиванням нормандського формату" і не зацікавленістю в його розвитку.

Своєю чергою МЗС Франції назвав публікацію листування суперечить дипломатичним правилам і звичаям.

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Російська Федерація Германия Ангела Меркель
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