Россия навязывает Украине диалог с ОРДЛО в проекте итогов нормандской встречи министров

Россия настаивает на прямом диалоге Украины с ОРДЛО в итоговом проекте нормандской встречи министров. Германия и Франция отказываются включить этот пункт в документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломатическую переписку министров иностранных дел России, Германии и Франции.

В письме от 6 ноября главам МИД Германии и Франции министр иностранных дел Сергей Лавров обвиняет Берлин и Париж в отказе включить в проект итогов нормандской встречи пункт о необходимости прямого диалога Украины с ОРДЛО.

"Ваше заявление о непринятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по минским соглашениям", - говорится в письме Лаврова.

Он выразил разочарование ответом глав МИД и, в частности, отсутствием в проекте констатации о том, что СММ ОБСЕ должна иметь "безопасный и надежный доступ по все территории Украины".