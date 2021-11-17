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Россия навязывает Украине диалог с ОРДЛО в проекте итогов нормандской встречи министров

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Москва, Среда 17 ноября 2021 19:48
Россия навязывает Украине диалог с ОРДЛО в проекте итогов нормандской встречи министров Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия настаивает на прямом диалоге Украины с ОРДЛО в итоговом проекте нормандской встречи министров. Германия и Франция отказываются включить этот пункт в документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломатическую переписку министров иностранных дел России, Германии и Франции.

В письме от 6 ноября главам МИД Германии и Франции министр иностранных дел Сергей Лавров обвиняет Берлин и Париж в отказе включить в проект итогов нормандской встречи пункт о необходимости прямого диалога Украины с ОРДЛО.

"Ваше заявление о непринятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по минским соглашениям", - говорится в письме Лаврова.

Он выразил разочарование ответом глав МИД и, в частности, отсутствием в проекте констатации о том, что СММ ОБСЕ должна иметь "безопасный и надежный доступ по все территории Украины".

Напомним, Украина настаивает на возобновлении работы в нормандском формате без предварительных условий.

Отметим, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не даст России разрушить нормандский формат чужими руками.

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ОРДЛО Российская Федерация Нормандский формат
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