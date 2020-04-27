Сюмар: украинцы против карантина, потому что не рассчитывают на поддержку власти

Украинцы массово выступают против карантинных мероприятий не потому, что безответственные и не осознают опасность, а потому, что остались сам на сам с экономическими вызовами. Об этом заявила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в эфире канала "Прямой", передает РБК-Украина.

По ее словам, правительство не оказывает финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, не платит дополнительные деньги врачам, которые противостоят коронавирусу, а монобольшинство все дальше оттягивает принятие банковского закона, который способен разблокировать финансовую помощь от МВФ.

Сюмар также отметила, что план поэтапного выхода из карантина нелогичен, и поэтому уже сегодня премьер-министр Денис Шмигаль был вынужден заявить о его изменении.

"План, о котором нам рассказали, что мы имеем четыре этапа, если там будут какие-то цифры по заболеваемости. Посмотрели все - взялись за голову. Никто не понял, как это все на практике. Потому что сначала мы открываем салоны красоты - вторая очередь, а четвертая очередь - открываем общественный транспорт. У меня вопрос - парикмахер на работу должен на такси ездить? Уже сегодня премьер вроде сказал, что должна быть вторая, третья и четвертая очередь сразу и быстро. И почти одномоментно. Это свидетельство того, что действительно хаос, что решения принимаются симптоматически. В турборежиме сказали одно - в турборежиме все взяли и поменяли", - отметила Сюмар.

Она также отметила, что украинские ученые, получив государственное финансирование, способны обеспечить разработку соответствующих тестов. Однако есть ли такое финансирование - неизвестно.

"Мы выделили в бюджете, мы сделали фактически резервный фонд, которым вручную распоряжается Кабмин. Мы думали, что эти деньги пойдут на зарплаты медикам - не пошли. Их будто повысили на уровне закона на 300 процентов, но это на местных бюджетах. Местные бюджеты недополучают налоги, и они не платят медикам", - отмечает Сюмар.

В свою очередь Сюмар отмечает, что "ЕС" инициирует внеочередное заседание Рады.

"Оно должно состояться как можно скорее. Я не понимаю, почему там так тянут до четверга. Но ключевой вопрос - что имеет Рада рассматривать. Наша позиция, что это должен быть закон о страховании медиков. Это должен быть закон об обязательном тестировании групп риска", - добавила она.

Нардеп также подчеркнула важность принять закон о банках, который предполагает невозможность возвращения "ПриватБанка" прежним владельцам.

Напомним, 27 апреля в Черновцах и Полтаве предприниматели вышли на акции протеста с требованием восстановить работу продуктовых рынков и торговых мест.

Также смягчении карантина и разрешения о работе продуктовых рынков просят в Львове, Днепре и Ивано-Франковске.

Также в Хусте Закарпатской области люди перекрыли автотрассу с требованием восстановить работу продуктовых рынков. Предприниматели устроили акцию на трассе Мукачево - Рогатин.

В Черновцах после массовых протестов предпринимателей в городском совете приняли решение разрешить работу продуктовых рынков. Проект решения предусматривает ограничения работы рынков только с 20:00 до 06:00.