Сытник рассказал о расследовании связей чиновников с Манафортом

НАБУ расследует связи действующих чиновников с Манафортом

Недавно озвученная информация о связях украинских чиновников с американским политтехнологом Полом Манафортом стала новой для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом на пресс-конференции сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

Сытник подчеркнул, что НАБУ продолжает расследовать связи украинских чиновников с Манафортом. А озвученная недавно в медиа информация стала новой для НАБУ.

"Когда появились материалы, которые журналисты назвали "амбарной книгой"…она появилась в НАБУ после того, как народные депутаты и бывшие работники СБУ презентовали эти материалы публично. В этих материалах фигурировала фамилия Манафорта. В дальнейшем было много запросов со стороны СМИ, было разрешение детектива, который расследовал в то время это дело. НАБУ дало подтверждение этой информации, эта фамилия фигурирует. Следствием этого, лично для меня, было два иска о признании их действий незаконными и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США", - рассказал Сытник.

По его словам, приоритетом НАБУ в расследованиях являются только действующие чиновники.

"То есть чиновники, которые подследственные НАБУ. В основном там фигурировали фамилии экс-чиновников. И на определенном этапе Манафорт - это не субъект, подследственный НАБУ. Действия, которые ему инкриминируются, насколько я знаю, связаны с уклонением от уплаты налогов, отмыванием средств. Но та информация, которая была сейчас обнародована, мы о ней раньше не знали. Это свежая информация. Мы ее анализируем", - добавил он.

Сытник подчеркнул, что само дело передано в департамент спецрасследований ГПУ.

"Как движется дело о вмешательстве в выборы, я не знаю, но эта информация свежая и она достаточно интересна. Поэтому мы сейчас начнем изучать ее", - добавил Сытник.

Напомним, ранее в Администрации президента Петра Порошенко подтвердили встречу с командой Манафорта в 2014 году, хотя до этого опровергали связи с политтехнологом.

Позже стало известно, что украинские политики заплатили Манафорту 31 млн долларов в 2012 году.