"Оппозиционный блок" недоплатил Манафорту 2,4 миллиона долларов

Партия "Оппозиционный блок" была последним клиентом Манафорта в Украине

Свидетель по делу Пола Манафорта Роберт Гейтс заявил, что партия "Оппозиционный блок" недоплатила компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 млн долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".

На заседании суда Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" недоплатил за работу с партией осенью 2014 года во время парламентских выборов.

По словам Гейтса, Манафорт пытался взыскать полную плату за услуги вплоть до 2016 года. Гейтс добавил, что партия "Оппозиционный блок" была последним клиентом политтехнолога в Украине.

Напомним, Гейтс заявил, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. По его словам, последний раз они с Манафортом работали в Украине перед парламентскими выборами в октябре 2014 года.

"Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" перед парламентскими выборами в октябре. Компания также ассистировала Петра Порошенко", - сообщает NBC.

Вчера Гейтс на суде подтвердил, что украинские клиенты политтехнолога перевели ему миллионы долларов. Во время суда Гейтс заявил, что в Украине Манафорту заплатили миллионы долларов за работу. Эти деньги они переводили на незарегистрированные банковские счета Манафорта на Кипре.

Газета The Washington Post сообщает, что Гейтс во время судебного заседания рассказал, что Манафорту через кипрские счета платили бывший экс-министр инфраструктуры Украины Борис Колесников и глава администрации бывшего президента Виктора Януковича Сергей Левочкин.

Отмечается, что официально украинские политики не подписывали с Манафортом никаких документов. Вместо них были местные директора, которые ставили свои подписи, за что им и платили деньги.