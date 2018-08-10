Ситник розповів про розслідування зв'язків чиновників з Манафортом

НАБУ розслідує зв'язку діючих чиновників з Манафортом

Нещодавно озвучена інформація про зв'язки українських чиновників з американським політтехнологом Полом Манафортом стала новою для Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це на прес-конференції повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Ситник підкреслив, що НАБУ продовжує розслідувати зв'язки українських чиновників з Манафортом. А озвучена нещодавно в медіа інформація стала новою для НАБУ.

"Коли з'явилися матеріали, які журналісти назвали "амбарной книгою"...вона з'явилася в НАБУ після того, як народні депутати та колишні працівники СБУ презентували ці матеріали публічно. У цих матеріалах фігурувало прізвище Манафорта. Надалі було багато запитів з боку ЗМІ, був дозвіл детектива, який розслідував у той час цю справу. НАБУ дало підтвердження цієї інформації, це прізвище фігурує. Наслідком цього, особисто для мене, було два позови про визнання їх дій незаконними та кримінальна справа про втручання у вибори президента США", - розповів Ситник.

За його словами, пріоритетом НАБУ в розслідуваннях є тільки діючі чиновники.

"Тобто чиновники, які підслідні НАБУ. В основному там фігурували прізвища екс-чиновників. І на певному етапі Манафорт - це не суб'єкт, підслідний НАБУ. Дії, які йому інкримінуються, наскільки я знаю, пов'язані з ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів. Але та інформація, яка була зараз оприлюднена, ми про неї не знали. Це свіжа інформація. Ми її аналізуємо", - додав він.

Ситник наголосив, що справу передано до департаменту спецрозслідувань ГПУ.

"Як рухається справа про втручання у вибори, я не знаю, але ця інформація свіжа і вона досить цікава. Тому ми зараз почнемо вивчати її", - додав Ситник.

Нагадаємо, раніше в Адміністрації президента Петра Порошенка підтвердили зустріч з командою Манафорта в 2014 році, хоча до цього спростовували зв'язки з політтехнологом.

Пізніше стало відомо, що українські політики заплатили Манафорту 31 млн доларів в 2012 році.