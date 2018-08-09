Украинские политики заплатили Манафорту 31 млн долларов в 2012

Новости Политика 09.08.2018 - 04:03
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)

Всего с 2010 по 2014 год политтехнолог Пол Манафорт заработал в Украине более 60 млн долларов

Украинские политики заплатили американскому политтехнологу Полу Манафорту в 2012 году за консультационные услуги 31 миллион долларов. Об этом заявил судебный бухгалтер ФБР Морган Магинос на суде по неуплате налогов экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа, передает The Washington Post.

"2012 год, по-видимому, был самым прибыльным годом Манафорта, украинские политики выплатили ему 31 млн долларов", - рассказал Магинос.

Он также подтвердил, что всего с 2010 по 2014 год Манафорт заработал более 60 млн долларов, из которых 15 млн потратил на жилье и другие приобретения. Причем больше всего Манафорт потратил именно в 2012 году - более 9 миллионов.

Представитель налогового агентства США Майкл Уэлш, в свою очередь, сообщил, что Манафорт не уплатил полностью налоги с доходов, полученных в 2010-2014 годах в Украине.

Отметим, по документам обвинения, во время работы в Украине, политтехнолог Пол Манафорт заработал 60 млн долларов.

Напомним, свидетель по делу Пола Манафорта Роберт Гейтс заявил, что партия "Оппозиционный блок" недоплатила компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 млн долларов.

Пинчук платил Манафорту деньги за "юридический проект", - Гейтс Украинские клиенты Манафорта перевели на его счет на Кипре миллионы долларов, - Гейтс
Теги:  Украина,  политики,  Пол Манафорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС