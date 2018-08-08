В АПУ подтвердили встречу с командой Манафорта в 2014 году

В АПУ подтвердили встречу главного стратега избирательной кампании Порошенко 2014 года с командой Манафорта

В администрации президента Украины (АПУ) Петра Порошенко подтвердили встречу главного стратега его избирательной кампании 2014 года с командой американского политтехнолога Пола Манафорта. Об этом сообщила представительница АПУ Дарья Худякова, передает "Радио Свобода".

Представительница администрации Порошенко сегодня, 8 августа, подтвердила, что такая встреча была.

"Была встреча, но не дальнейшие отношения", - подчеркнула она.

"Радио Свобода" отмечает, что больше подробностей Худякова предоставить отказалась, добавив, что информацию может предоставить народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив, который в 2014 году был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко. Добавим, что Грынив на телефонные звонки РБК-Украина пока не ответил.

Напомним, вчера в администрации президента сообщили, что команда Порошенко никогда не сотрудничала ни с Манафортом, ни с его людьми. При этом было отмечено, что предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались.

Как известно, вчера на заседании суда по делу Манафорта Рик Гейтс заявил, что Манафорт помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

По его словам, последний раз они с Манафортом работали в Украине перед парламентскими выборами в октябре 2014 года.

"Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" перед парламентскими выборами в октябре. Компания также ассистировала Петра Порошенко", - сообщает NBC.

При этом Гейтс рассказал, что они не получили полного гонорара за свои услуги.