Сытник: Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ перешли во временное управление АРМА

Нацагентство (АРМА) рассчитывает завершить этап отбора нового управляющего для ТЭЦ в течение месяца

Новояворовская и Новораздольская теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), расположенные во Львовской области, перешли во временное управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сегодня, 2 августа, во время брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Детективами НАБУ было раскрыто достаточно крупную коррупционную схему в сфере энергетики... Хищения газа у НАК "Нафтогаз Украины" на 1,4 млрд гривен... Учитывая то, что когда проходило расследование, схема не прекращалась, детективами НАБУ было принято решение о том, чтобы эти активы арестовать и передать в управление АРМА", - сказал Сытник.

По состоянию на сегодня, по его словам, коррупционная схема в работе двух ТЭЦ устранена.

В свою очередь, как отметил председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Антон Янчук, после перехода активов в управление АРМА уже было проведено предварительную оценку экономической эффективности от деятельности Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ.

"Проведен первичный анализ экономической выгодности работы этих двух предприятий (теплоэлектроцентралей, - ред.). По предварительным выводам их деятельность определяется как экономически эффективная. Уже зарегистрированы права управления... В ближайшем будущем мы выходим на этап начала отбора управляющего. В течение, надеюсь, месяца мы сможем завершить этот этап отбора управляющего и перейти к передаче этих активов в управление на основании договора", - сказал Янчук.

При этом, как отметил Сытник, управление этими двумя активами АРМА будет временное.

"Владелец остается владельцем. Активы временно переданы в управление АРМА. Форма собственности и владелец не изменяются... Только решение суда может отменить решение о временной передаче в управление АРМА, которое было принято для прекращения коррупционных действий и для обеспечения прозрачного ведения деятельности теплоэлектроцентралей", - сказал Сытник.

Ранее сообщалось, что АРМА получило в управление более 300 арестованных активов.