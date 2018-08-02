Ситник: Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ перейшли у тимчасове управління АРМА

Нацагентство (АРМА) розраховує завершити етап відбору нового управителя для ТЕЦ упродовж місяця

Новояворівська та Новороздільська теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що розташовані у Львівській області, перейшли в тимчасове управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це сьогодні, 2 серпня, під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Детективами НАБУ було викрито достатньо велику корупційну схему у сфері енергетики... Розкрадання газу у НАК "Нафтогаз України" на 1,4 млрд гривень... Враховуючи те, що коли йшло розслідування, схема не припинялась, детективами НАБУ було прийнято рішення про те, щоб ці активи арештувати і передати в управління АРМА", - сказав Ситник.

Станом на сьогодні, за його словами, корупційна схема в роботі двох ТЕЦ усунута.

У свою чергу, як зазначив голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Антон Янчук, після переходу активів в управління АРМА вже було проведено попередню оцінку економічної ефективності від діяльності Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.

"Проведено первинний аналіз економічної вигідності роботи цих двох підприємств (теплоелектроцентралей, - ред.). За попередніми висновками їхні діяльність визначається як економічно ефективна. Вже зареєстровано права управління... В найближчому майбутньому ми виходимо на етап початку відбору управителя. Протягом, сподіваюсь, місяця ми зможемо завершити цей етап відбору управителя і перейти до передачі цих активів в управління на підставі договору", - сказав Янчук.

При цьому, як наголосив Ситник, управління цими двома активами АРМА здійснюватиме тимчасово.

"Власник залишається власником. Активи тимчасово передані в управління АРМА. Форма власності і власник не змінюються... Тільки рішення суду може скасувати рішення про тимчасову передачу в управління АРМА, яке було прийняте для припинення корупційних діянь та для забезпечення прозорого провадження діяльності теплоелектроцентралей", - сказав Ситник.

Раніше повідомлялось, що АРМА отримало в управління понад 300 арештованих активів.