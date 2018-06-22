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Интервью

АРМА получило в управление более 300 арестованных активов

НовостиЭкономика    22.06.2018 - 19:33
Иллюстративное фото (arma.gov.ua)
Иллюстративное фото (arma.gov.ua)

Среди активов - действующие предприятия, коммерческая и жилая недвижимость, транспорт, корпоративные права и др.

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) за первое полугодие 2018 года передан в управление более 300 единиц арестованных активов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди активов - действующие предприятия, коммерческая и жилая недвижимость, транспортные средства, корпоративные права, зерно, одежда, бытовая техника и другое. Также АРМА для осуществления мероприятий по управлению переданы денежные средства в сумме 185 млн гривен.

"К большинству активов уже определен способ управления - это или передача в управление на основании договора управления, или реализация с последующим размещением средств на депозитном счета Национального агентства в государственном банке до окончания уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 четрвня 2018 в Апелляционном суде Киева отказали САП и АРМА в предоставлении разъяснений относительно судебного решения о снятии ареста с 92 миллионов гривен ООО "Элит Девелопмент", которое принадлежит городскому главе Одессы Геннадию Труханову.

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Теги публикации: активы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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