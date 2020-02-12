Сытник назвал условие для своей отставки

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что выполнил свою миссию. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

Кроме того, глава НАБУ напомнил, что у него нет права переизбрания и "рано или поздно эта история завершится".

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - отметил Сытник.

По его словам, его хотят уволить из-за "дела рюкзаков", в котором фигурирует сын министра внутренних дел Арсена Авакова и дела ПриватБанка.

"То, что сейчас происходит (сбор подписей за отставку с должности директора НАБУ, - ред.), связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины", - добавил он.

Напомним, в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований.

Отметим, послы стран "Большой семерки" (G7) заявляли, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.