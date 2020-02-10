Увольнение глав НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом, - послы G7

Фото: флаги стран G7 (flickr.com/Lajos Antal)

В G7 с 2014 года поддерживают усилия правительства по созданию НАБУ, САП и ВАКС

Послы стран "Большой семерки" (G7) заявляют, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должно происходить в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Кроме того, в G7 заявили, что с 2014 года члены "Большой семерки G7" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

"Для обеспечения доброчестности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении", - говорится в сообщении.

Напомним, в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника.

РБК-Украина писало, что Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.