ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сытник назвал абсурдом заявления Луценко о выборах в США

Новости » Политика    22.03.2019 - 12:39
Сытник назвал абсурдом заявления Луценко о выборах в США
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Сытник ответил на обвинения Луценко в скандале с Манафортом и "черной бухгалтерией"

Заявления генпрокурора Юрия Луценко о вмешательстве НАБУ в американские выборы осенью 2016 года являются абсурдными. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник, передает пресс-служба НАБУ.

По словам Сытника, заявление Луценко, в котором он публично предполагает вмешательство НАБУ в американские выборы, не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать бюро. Он также отметил, что детективы не собирали и не передавали доказательства преступлений политтехнолога Пола Манафорта, который до скандала с "черной бухгалтерией" Партии регионов возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа.

Сытник отметил, что Луценко знаком с этими фактами, так как материалы по этому делу в июне 2017 года направили в Департамент специальных расследований ГПУ. Он добавил, что НАБУ обнародовало информацию о наличии Манафорта в "черной бухгалтерии" в ответ на запросы СМИ.

 

Отметим, в интервью HillTV генпрокурор отметил, что ГПУ откроет дело по возможности вмешательства НАБУ в американские выборы.

Напомним, в интервью тому же телеканалу Луценко заявил, что посол США Мари Йованович передала список людей, которых просила не преследовать.

Позже посольство ответило, что заявления генпрокурора о "списке неприкасаемых" не соответствуют действительности.

 

Порошенко просит церкви повлиять на проведение выборов
Новости Украины Юрий ЛуценкоСоединенные Штаты АмерикиНАБУАртем Сытниквыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь