Сытник назвал абсурдом заявления Луценко о выборах в США

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Сытник ответил на обвинения Луценко в скандале с Манафортом и "черной бухгалтерией"

Заявления генпрокурора Юрия Луценко о вмешательстве НАБУ в американские выборы осенью 2016 года являются абсурдными. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник, передает пресс-служба НАБУ.

По словам Сытника, заявление Луценко, в котором он публично предполагает вмешательство НАБУ в американские выборы, не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать бюро. Он также отметил, что детективы не собирали и не передавали доказательства преступлений политтехнолога Пола Манафорта, который до скандала с "черной бухгалтерией" Партии регионов возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа.

Сытник отметил, что Луценко знаком с этими фактами, так как материалы по этому делу в июне 2017 года направили в Департамент специальных расследований ГПУ. Он добавил, что НАБУ обнародовало информацию о наличии Манафорта в "черной бухгалтерии" в ответ на запросы СМИ.

Отметим, в интервью HillTV генпрокурор отметил, что ГПУ откроет дело по возможности вмешательства НАБУ в американские выборы.

Напомним, в интервью тому же телеканалу Луценко заявил, что посол США Мари Йованович передала список людей, которых просила не преследовать.

Позже посольство ответило, что заявления генпрокурора о "списке неприкасаемых" не соответствуют действительности.