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Ситник назвав абсурдом заяви Луценка про вибори в США

Новини » Політика    22.03.2019 - 12:39
Ситник назвав абсурдом заяви Луценка про вибори в США
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Ситник відповів на звинувачення Луценка у скандалі з Манафортом і "чорною бухгалтерією"

Заяви генпрокурора Юрія Луценка про втручання НАБУ в американські вибори восени 2016 року є абсурдними. Про це заявив директор бюро Артем Ситник, передає прес-служба НАБУ.

За словами Ситника, заява Луценка, в якій він публічно говорить про втручання НАБУ в американські вибори, не відповідає дійсності і є абсурдною спробою дискредитувати бюро. Він також зазначив, що детективи не збирали і не передавали докази злочинів політтехнолога Пола Манафорта, який до скандалу з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів очолював виборчий штаб Дональда Трампа.

Ситник зазначив, що Луценко знайомий з цими фактами, так як матеріали по цій справі в червні 2017 року направили в Департамент спеціальних розслідувань ГПУ. Він додав, що НАБУ оприлюднило інформацію про наявність Манафорта у "чорній бухгалтерії" у відповідь на запити ЗМІ.

 

Відзначимо, в інтерв'ю HillTV генпрокурор зазначив, що ГПУ відкриє справу щодо можливості втручання НАБУ в американські вибори.

Нагадаємо, в інтерв'ю тому ж телеканалу Луценко заявив, що посол США Марі Йованович передала список людей, яких просила не переслідувати.

Пізніше посольство відповіло, що заяви генпрокурора про "список недоторканих" не відповідають дійсності.

 

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Новини України Юрій ЛуценкоСполучені Штати АмерикиНАБУАртем Сытниквыборы
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