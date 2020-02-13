ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сытник конфиденциально встречался с главным раввином Украины из-за прослушки Синагоги

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 18:22
Сытник конфиденциально встречался с главным раввином Украины из-за прослушки Синагоги
Фото: Моше Реувен Асман (УНИАН)

Главный раввин Украины сообщил, что передал Сытнику необходимые доказательства

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник конфиденциально встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом из-за прослушки Синагоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное заявление главного раввина Украины.

Так, главный раввин Украины заявил, что у него в распоряжении есть документы, которые подтверждают проведение сотрудниками НАБУ прослушки Синагоги и при встрече с Сытником он предоставил ему необходимые доказательства.

"Артем Сергеевич (Сытник, - ред.) встречался со мной конфиденциально и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе - бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуацией", - написал он, комментируя вчерашнее заявление Сытника на комитете Рады о том, что прослушка Синагоги это "фейк".

Напомним, в конце октября 2018 года Еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке за центральной Синагогой и верующими. Как заявлял главный раввин Украины и Киева, для слежки использовались автомобили с поддельными номерами, а в самой Синагоге обнаружили устройства снятия информации. Кроме того, он заявлял, что к прослушке причастны сотрудники НАБУ Ярослав Корбан и Ирина Данчишина.

В ответ на это обвинение в НАБУ заявили, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева.

Сытник назвал число дел, которые расследует НАБУ В Раде заслушали отчет Сытника
Новости Украины КиевНАБУпрослушка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь