Сытник конфиденциально встречался с главным раввином Украины из-за прослушки Синагоги

Фото: Моше Реувен Асман (УНИАН)

Главный раввин Украины сообщил, что передал Сытнику необходимые доказательства

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник конфиденциально встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом из-за прослушки Синагоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное заявление главного раввина Украины.

Так, главный раввин Украины заявил, что у него в распоряжении есть документы, которые подтверждают проведение сотрудниками НАБУ прослушки Синагоги и при встрече с Сытником он предоставил ему необходимые доказательства.

"Артем Сергеевич (Сытник, - ред.) встречался со мной конфиденциально и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе - бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуацией", - написал он, комментируя вчерашнее заявление Сытника на комитете Рады о том, что прослушка Синагоги это "фейк".

Напомним, в конце октября 2018 года Еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке за центральной Синагогой и верующими. Как заявлял главный раввин Украины и Киева, для слежки использовались автомобили с поддельными номерами, а в самой Синагоге обнаружили устройства снятия информации. Кроме того, он заявлял, что к прослушке причастны сотрудники НАБУ Ярослав Корбан и Ирина Данчишина.

В ответ на это обвинение в НАБУ заявили, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева.