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Ситник конфіденційно зустрічався з головним рабином України через прослуховування Синагоги

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 18:22
Ситник конфіденційно зустрічався з головним рабином України через прослуховування Синагоги
Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)

Головний рабин України повідомив, що передав Ситнику необхідні докази

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник конфіденційно зустрічався з головним рабином України і Києва Моше Реувеном Асманом через прослуховування Синагоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану заява головного рабина України.

Так, головний рабин України заявив, що у нього в розпорядженні є документи, які підтверджують проведення співробітниками НАБУ прослуховування Синагоги і при зустрічі з Ситником він надав йому необхідні докази.

"Артем Сергійович (Ситник, - ред.) зустрічався зі мною конфіденційно і я надав йому необхідні докази переслідування моїх парафіян, тому стверджувати, що він, можливо не в курсі - безглуздо. З цього приводу ми маємо й інші документи і докази від міжнародних партнерів, глибоко занепокоєні ситуацією, що склалася", - написав він, коментуючи вчорашню заяву Ситника на комітеті Ради про те, що прослуховування Синагоги це "фейк".

С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального Антикорупционного Бюро Артема...

Опубліковано Chief rabbi of Ukraine - Головним Рабиним України Четвер, 13 лютого 2020 р.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018 року Єврейська громада Києва звинуватила НАБУ в незаконному стеженні за центральною Синагогою і віруючими. Як заявляв головний рабин України і Києва, для стеження використовувалися автомобілі з підробленими номерами, а в самій Синагозі виявили пристрої зняття інформації. Крім того, він заявляв, що до прослуховування причетні співробітники НАБУ Ярослав Корбан і Ірина Данчишина.

У відповідь на це звинувачення в НАБУ заявили, що не проводять незаконні слідчі дії стосовно єврейської громади Києва.

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