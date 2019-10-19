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Сыроид возглавила партию "Самопомич"

Новости » Политика    19.10.2019 - 16:43
Сыроид возглавила партию "Самопомич"
Фото: Оксана Сыроид (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее партию возглавлял Садовый

Бывший вице-спикер Верховной рады 8 созыва Оксана Сыроид возглавила политическую партию "Объединение "Самопомич". Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Facebook.

Отметим, на этом посту Сыроид сменила Садового.

Сыроид возглавила партию &quot;Самопомич&quot;

"Оксана Сыроид - новая лидер партии "Самопомич"! Все только начинается", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля, после поражения на парламентских выборах, мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии "Самопомич". Он отметил, что останется в "Самопомочи" как член партии, но не назвал имя своего возможного преемника.

"Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - подчеркивал Садовый.

Как писало РБК-Украина ранее, данные Национального экзит-пола гласили, что на внеочередных парламентских выборах 21 июля партия "Самопомич" получила 0,7% голосов и в парламент не прошла.

При этом на внеочередных парламентских выборах Украине 26 октября 2014 года партия "Самопомич" получила 10,97% голосов избирателей.

Садовый покидает пост лидера партии "Самопомич" "Самопомич" представила кандидатов на выборы
Новости Украины СамопомичОксана Сыроид
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