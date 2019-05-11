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Сыроид заявила, что не видит оснований для роспуска Рады

Новости » Политика    11.05.2019 - 20:43
Сыроид заявила, что не видит оснований для роспуска Рады
Фото: Оксана Сыроид (DT.UA)

По словам вице-спикера, парламент должен принять Избирательный кодекс

Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид заявила, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вице-спикер считает, что причин для роспуска Рады нет. Досрочные парламентские выборы были бы возможными, по словам Сыроид, если бы Рада была не способна принимать решения.

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", - заявила она.

Сыроид добавила, что сейчас парламент должен принять новый Избирательный кодекс. Рабочая группа уже подготовила проект кодекса ко второму чтению.

"Парламент, который обещал принять закон о пропорциональной системе выборов с открытыми списками, еще имеет время и должен это сделать", - отметила она.

Напомним, ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он не имеет.

Ранее, Центральная избирательная комиссия сообщила, что готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение. Глава комиссии отметила, что до парламентских выборов необходимо решить проблемный вопрос относительно публичных закупок.

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Новости Украины Оксана Сыроид
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