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Сироїд очолила партію "Самопоміч"

Новини » Політика    19.10.2019 - 16:43
Сироїд очолила партію "Самопоміч"
Фото: Оксана Сироїд (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше партію очолював Садовий

Колишній віце-спікер Верховної ради 8 скликання Оксана Сироїд очолила політичну партію "Об'єднання "Самопоміч". Про це повідомляє прес-служба партії у своєму Facebook.

Відзначимо, на цій посаді Сироїд змінила Садового.

Сироїд очолила партію &quot;Самопоміч&quot;

"Оксана Сироїд - нова лідер партії "Самопоміч"! Все тільки починається", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці липня, після поразки на парламентських виборах, мер Львова Андрій Садовий вирішив залишити пост глави партії "Самопоміч". Він зазначив, що залишиться у "Самопомочі" як член партії, але не назвав ім'я свого можливого наступника.

"Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна вибрати нового керівника", - підкреслював Садовий.

Як писало РБК-Україна раніше, дані Національного екзит-полу свідчили, що на позачергових парламентських виборах 21 липня партія "Самопоміч" отримала 0,7% голосів і в парламент не пройшла.

При цьому на позачергових парламентських виборах Україні 26 жовтня 2014 року партія "Самопоміч" отримала 10,97% голосів виборців.

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Новини України СамопомічОксана Сироїд
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