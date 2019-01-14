Сыну мэра Прилук сообщили подозрение

Иллюстративное фото (chrg.gp.gov.ua)

Подозреваемый в сентябре 20189 года избил активиста

Прокуратура сообщила о подозрении сыну мэра города Прилуки Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В частности, его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья).

Установлено, что в сентябре 2018 года возле центрального входа административного здания Прилуцкого отдела полиции в Черниговской области подозреваемый нанес общественному активисту один удар правой ногой в область правого предплечья. Потерпевшему были нанесены телесные повреждения в виде закрытого перелома нижней трети правой локтевой кости.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинены телесные повреждения, которые относятся к категории средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня.

В связи с неявкой подозреваемого в орган досудебного расследования и отсутствием его по месту жительства, сообщение о подозрении в порядке ст. 135 УПК Украины вручено его матери, которая является Прилуцким городским головой. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму неизвестные избили крымскотатарского активиста Ризу Асанова во время съемок сюжета.