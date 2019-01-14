Синові мера Прилук повідомили підозру

Ілюстративне фото (chrg.gp.gov.ua)

Підозрюваний у вересні 20189 року побив активіста

Прокуратура повідомила про підозру синові мера міста Прилуки Чернігівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Зокрема, його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я).

Встановлено, що у вересні 2018 року біля центрального входу до адміністративної будівлі Прилуцького відділу поліції в Чернігівській області підозрюваний завдав громадському активісту один удар правою ногою в область правого передпліччя. Потерпілому були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому нижньої третини правої ліктьової кістки.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, заподіяні тілесні ушкодження, які відносяться до категорії середньої тяжкості за ознакою тривалості розладу здоров'я строком понад 21 дня.

У зв'язку з неявкою підозрюваного в орган досудового розслідування і відсутністю його за місцем проживання, повідомлення про підозру в порядку ст. 135 КПК України вручено його матері, яка є Прилуцьким міським головою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в аннексированном Росією Криму невідомі побили кримськотатарського активіста Ризу Асанова під час зйомок сюжету.