Крымскотатарский активист заявил об избиении в аннексированном Крыму

Фото: Риза Асанов (из открытых источников)

На Ризу Асанова напали во время съемок сюжета о новой автомагистраль "Таврида"

В аннексированном Россией Крыму неизвестные избили крымскотатарского активиста Ризу Асанова во время съемок сюжета о новой автомагистраль "Таврида". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Как сообщается, на него напали утром 2 января у окружной Белогорска, где он снимал сюжет о автомагистраль "Таврида".

При этом, как заявил Асанов, "никто из сотрудников не выдал какое-либо подтверждение о том, что он оставил у них заявления".

"Взяли два заявления, но мне выдали просто корешок. Я просил выдать мне копии или дать сфотографировать. Но ничего я не получил. В данных условиях я планирую как всегда не выходить один. Два года я в пути с женой, и она меня сопровождала всегда. Сегодня первый раз выехал один, и произошел этот инцидент", - отметил Асанов.

Отметим, "Таврида" - автомагистраль, которую строит оккупационная власть Крыма. Она соединит Керчь, Симферополь и Севастополь. Запланированная длина трассы - 250,75 километра.

Напомним, 19 декабря крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову предъявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).

Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

Представительство ЕС в Украине призвало освободить Бекирова и отметило ухудшение его состояния здоровья.