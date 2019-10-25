Сына продюсера Роднянского назначили ключевым советником Кабмина

Сын украинского продюсера и основателя телеканала "1+1" Александра Роднянского назначен главным экономическим советником в правительстве Украины. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Александр Роднянский-младший, выпускник Кембриджского университета, уже входил в команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и разрабатывал его экономическую программу. Однако его повысили до главного экономического советника при Кабмине. Данную информацию подтвердил госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко. В то же время назначение не было объявлено официально.

Сам Роднянский-младший признает, что имя может привлечь нежелательное внимание к его назначению.

"Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству, - ред.) или нет", - отметил он.

Его отец, продюсер Александр Роднянский, является основателем телеканала "1 + 1", на котором выходят программы "Вечернего квартала", на данный момент проживает в России.

Покинув Киев в возрасте шести лет, Роднянский младший вырос в Германии, учился и работал в основном в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании. С 2009 по 2011 год он был руководителем по развитию бизнеса в кинокомпании своего отца.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил своих советников Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова. Их уволили в связи с назначением министрами в правительстве Алексея Гончарука.