Сина продюсера Роднянського призначили ключовим радником Кабміну

Син українського продюсера та засновника телеканалу "1+1" Олександра Роднянського призначений головним економічним радником в уряді України. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Олександр Роднянський-молодший, випускник Кембриджського університету, вже входив в команду нинішнього президента України Володимира Зеленського і розробляв його економічну програму. Однак його підвищили до головного економічного радника при Кабміні. Дану інформацію підтвердив держсекретар Кабміну Володимир Бондаренко. У той же час призначення не було оголошено офіційно.

Сам Роднянський-молодший визнає, що ім'я може привернути небажану увагу до його призначення.

"Люди, які працювали в президентській канцелярії, говорили мені, що моє прізвище є фактором ризику. Моє прізвище могло бути скандалом сама по собі. Мені сказали про це ще до того, як я вирішив, чи я хочу приєднатися (до уряду, - ред.) чи ні", - зазначив він.

Його батько, продюсер Олександр Роднянський, є засновником телеканалу "1 + 1", на якому виходять програми "Вечірнього кварталу", на даний момент проживає в Росії.

Покинувши Київ у віці шести років, Роднянський молодший виріс у Німеччині, навчався і працював в основному в Сполучених Штатах, Німеччині та Великобританії. З 2009 по 2011 рік він був керівником з розвитку бізнесу в кінокомпанії свого батька.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив своїх радників Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова. Їх звільнили у зв'язку з призначенням міністрами в уряді Олексія Гончарука.