Сын Януковича окончательно проиграл иск к НБУ на 1,5 млрд гривен

Александру Януковичу отказали в возмещении якобы полученных убытков

Верховный суд 20 июня не удовлетворил жалобу сына беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра к Национальному банку Украины на 1,5 млрд гривен. Об этом свидетельствует решение суда.

"Коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений, поскольку доводы кассационной жалобы выводов суда не опровергают", – решил суд.

Речь идет о деле по иску сына экс-президента, в котором он просил возместить его банку "Всеукраинский банк развития" убытки, взыскав с НБУ 1,5 млрд гривен.

"Исковое заявление мотивировано тем, что он (Александр Янукович – ред.) является основателем и владельцем 100% акций публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития", – говорится в решении.

В 2014 году Нацбанк признал "ВБР" банкротом, а в 2015 году – начал процедуру ликвидации банка. Это, по мнению Януковича-младшего, лишило его возможности распоряжаться своей собственностью, акциями общества и владеть всеми имущественными правами, которые удостоверяют эти акции.

Кроме того, сын экс-президента считает, что "ВБР" был "стабильным банковским учреждением" до принятия решений о банкротстве.

"Размер причиненного ему имущественного ущерба составляет 1,567 941 млрд гривен, равный рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО "Всеукраинский банк развития", – объясняют в суде представители истца.

В 2017 году он обратился в суд с просьбой взыскать с НБУ эту сумму. Однако Печерский райсуд тогда решил, что иск о возмещении ущерба был преждевременным, потому что его не лишили права собственности на акции банка, а лишь временно ограничили право управления.

Позже, в марте 2018 года такое же решение принял апелляционный суд. Коллегия Верховного суд 20 июня также решила, что Янукович не подтвердил противоправное поведение НБУ.

В решении указано, что постановление НБУ мотивировано тем, что к Александру Януковичу применены санкции ЕС, и тем, что Нацбанку не сообщили о подозрении его в уклонении от налогов и служебном подлоге.

Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины намерена проверить законность решения судьи Печерского районного суда Киева об отмене ареста, наложенного на счета семи фирм, связываемых с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром, во "Всеукраинском банке развития".