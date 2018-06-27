Син Януковича остаточно програв позов до НБУ на 1,5 млрд гривень

Олександру Януковичу відмовили у відшкодуванні нібито отриманих збитків

Верховний суд 20 червня не задовольнив скаргу сина екс-президента-втікача України Віктора Януковича Олександра до Національного банку України 1,5 млрд гривень. Про це свідчить рішення суду.

"Колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін, оскільки доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують", – вирішив суд.

Йдеться про справу за позовом сина екс-президента, в якому він просив відшкодувати його банку "Всеукраїнський банк розвитку" збитки, стягнувши з НБУ 1,5 млрд гривень.

"Позовну заяву мотивовано тим, що він (Олександр Янукович – ред.) є засновником і власником 100% акцій публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку", – йдеться у рішенні.

У 2014 році Нацбанк визнав "ВБР" банкрутом, а у 2015 році – почав процедуру ліквідації банку. Це, на думку Януковича-молодшого, позбавило його можливості розпоряджатися своєю власністю, акціями товариства і володіти всіма майновими правами, які засвідчують ці акції.

Крім того, син екс-президента вважає, що "ВБР" був "стабільним банківською установою" до прийняття рішень про банкрутство.

"Розмір заподіяної йому майнової шкоди становить 1,567 млрд 941 гривень, що дорівнює ринковій вартості 100% пакета акцій ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", – пояснюють у суді представники позивача.

У 2017 році він звернувся в суд з проханням стягнути з НБУ цю суму. Однак Печерський райсуд тоді вирішив, що позов про відшкодування шкоди був передчасним, тому що його не позбавили права власності на акції банку, а лише тимчасово обмежили право управління.

Пізніше, в березні 2018 року таке ж рішення прийняв апеляційний суд. Колегія Верховного суду 20 червня також вирішила, що Янукович не підтвердив протиправна поведінка НБУ.

У рішенні зазначено, що постанова НБУ мотивовано тим, що до Олександру Януковичу застосовані санкції ЄС, і тим, що Нацбанку не повідомили про підозру його в ухилянні від сплати податків та службовому підробленні.

Постанова суду касаційної інстанції є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України має намір перевірити законність рішення судді Печерського районного суду Києва про скасування арешту, накладеного на рахунки семи фірм, які пов'язують з сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром, у "Всеукраїнському банку розвитку".