Сын Лукашенко и чиновники: список санкций Украины против Беларуси

Кабинет министров Украины представил список санкций против Беларуси. В частности, в санкционный список попал сын Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина.
Также Украина внесла в санкционный список главу Следкома Беларуси, главу МВД, руководителей милиции, главу ЦИК, членов ЦИК, главу Администрации президента Беларуси, главу КГБ, пресс-секретаря Лукашенко, командира спецназа "Альфа", главу Конституционного суда Беларуси.
Этим лицам будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а также их активы будут заморожены.
Всего в санкционный список попали 52 человека. Однако главы белорусского режима Александра Лукашенко в нем нет.
Теперь санкционный список передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны, и если СНБО его поддержит, то документ подпишет президент.
Напомним, 7 июля Кабмин одобрил введение санкций против Беларуси. Список будет передан СНБО в течение месяца.