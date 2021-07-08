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Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України представив список санкцій проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапив син Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.

Також Україна внесла до списку санкцій главу Слідкому Білорусі, главу МВС, керівників міліції, главу ЦВК, членів ЦВК, главу Адміністрації президента Білорусі, главу КДБ, прес-секретаря Лукашенка, командира спецназу "Альфа", главу Конституційного суду Білорусі.

Цим особам буде заборонений в'їзд і транзит по території України, а також їх активи будуть заморожені.

Всього в санкційний список потрапили 52 людини. Однак глави білоруського режиму Олександра Лукашенка в ньому немає.

Тепер список санкцій передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і якщо РНБО його підтримає, то документ підпише президент.

Нагадаємо, 7 липня Кабмін схвалив введення санкцій проти Білорусі. Список буде переданий РНБО протягом місяця.

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