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Син Байдена звільниться з пов'язаною з владою КНР компанії

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 20:50
Син Байдена звільниться з пов'язаною з владою КНР компанії
Фото: Хантер Байден (en.wikipedia.org)

Хантер Байден покине пост у керуючої компанії фонду прямих інвестицій, підтримуваного держструктурами Китаю

Хантер Байден - син колишнього віце-президента США і кандидата в президенти Джо Байдена - покине пост у керуючої компанії фонду прямих інвестицій, підтримуваного держструктурами Китаю, щоб не давати приводів пред'являти претензії з приводу конфлікту інтересів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Хантер обіцяв, що якщо його батько переможе на виборах 2020 року і займе цей пост, то він, Хантер Байден, не буде працювати на фірму, якою володіють іноземці, і не буде членом правління такій компанії.

"При адміністрації Байдена Хантер буде готовий підкорятися всім і будь-яких інструкцій і стандартів, які може ввести в дію президент Байден щодо передбачуваного конфлікту інтересів або його виникнення, в тому числі щодо обмежень з приводу ділових інтересів за кордоном... Він продовжить робити так, щоб його батько не був особисто залучений в його комерційні справи", - йдеться в заяві

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство закордонних справ Китаю виступило із заявою, що у Китаю немає наміру втручатися у внутрішні справи США. Так влада Китаю відреагували на пропозицію президента США Дональда Трампа про те, щоб Пекін почав розслідування діяльності свого політичного конкурента-демократа Джо Байдена і його сина в Китаї.

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