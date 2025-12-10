Switch 2, ШІ-відео і окуляри майбутнього: головні технологічні тренди 2025-го

Nintendo Switch 2

Крім довгоочікуваного збільшення часу роботи батареї, Nintendo взяла все, що зробило попередню консоль культовою, і поліпшила це в Switch 2.

Новий дизайн став більш елегантним, джойстики Joy-Con з магнітним кріпленням стали менш ламкими, екран збільшився до 1080p з HDR, продуктивність зросла, додалися управління мишею і збільшилося базове сховище.

Більшість ігор для Switch працюють на Switch 2 відразу ж, часто з візуальними поліпшеннями. Nintendo продовжує розвивати лінійку власних ігор, включно з Donkey Kong Bananza і Metroid Prime 4, а стороння підтримка вражає: Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 і Hitman: World of Assassination вже доступні, а Final Fantasy VII Remake Intergrade і ексклюзив від FromSoftware The Duskbloods вийдуть пізніше.

Switch 2 - це еволюція, а не революція. Продажі також перевищують очікування Nintendo: компанія розраховує продати 19 мільйонів пристроїв до кінця поточного фінансового року в березні.

Nintendo Switch 2 (фото: Engadget)

NVIDIA

NVIDIA переживає один із найуспішніших періодів у своїй історії: компанія перестала бути просто виробником відеокарт і стала ключовим гравцем у ШІ-індустрії.

За останні п'ять років акції NVIDIA зросли на 1 235%, з 13,56 долара за акцію 2020 року до піку 202,49 долара в жовтні 2025 року. Серверні відеокарти NVIDIA масово використовуються для навчання моделей ШІ та обчислень. На домашньому ринку GeForce залишаються еталонними ігровими картами й активно застосовуються для локальної розробки ШІ.

Ставка на паралельну обробку даних принесла величезний успіх: GPU NVIDIA можуть одночасно виконувати безліч обчислень, що ідеально для ШІ. Ефективність залишає бажати кращого, але обчислювальну міць компанії важко переоцінити.

Однак успіх NVIDIA в ШІ може бути тимчасовим: Google і Microsoft вже розробляють власні чіпи, а попит споживачів на масові ШІ-функції залишається невизначеним. Якщо індустрія ШІ втратить імпульс, NVIDIA виявиться однією з перших жертв.

NVIDIA GeForce 5070 Ti (фото: Engadget)

Технологічні мільярдери

Техномільярдери, особливо з консервативними поглядами, істотно виграли від політики адміністрації Трампа минулого року. Команда Ілона Маска активно лобіювала свої інтереси.

За даними Oxfam, 10 найбагатших американських мільярдерів (переважно лідери технологічних компаній) збільшили свої статки на 698 млрд доларів за рік. Для цього потрібні були щедрі пожертвування та участь компаній у проектах, пов'язаних із Білим домом.

Результат для технологічної еліти: більше доступу до президента, менше контролю при угодах і потенційні податкові пільги.

Ілон Маск є відданим прихильником президента США Дональда Трампа (фото: Getty Images)

ШІ-відео

Поширення ШІ-відео не розпочалося в 2025 році, але досягло нових висот завдяки оновленням Meta, Google, OpenAI та інших. Створювати реалістичні ролики стало простіше, ніж будь-коли.

Зараз майже неможливо уникнути контенту, створеного ШІ. Деякі платформи, на кшталт Pinterest і TikTok, пропонують зменшити потік ШІ-відео у стрічці, але повністю зупинити його неможливо.

ШІ-відео заполонило всі платформи: Meta створила окрему стрічку для користувацьких "фантазій", OpenAI випустила Sora з мільйоном завантажень за кілька днів, а Google Veo згенерував понад 40 мільйонів відео всього за кілька тижнів.

Творці використовують ШІ для фейкових трейлерів, відео з тваринами, яких ніколи не існувало, або вірусних кліпів із вигаданими подіями.

ШІ-відео популярне не тільки через поширення, а й тому, що багато хто не може відрізнити реальне від згенерованого. Багато людей не впевнені, що можуть відрізнити контент, створений людиною і ШІ, а більша частина вважає впровадження ШІ в повсякденне життя швидше тривожним, ніж радісним.

Проте, це не заважає ШІ-відео домінувати на всіх платформах і продовжувати розвиватися.

Створювати реалістичні ролики стало простіше, ніж будь-коли (фото: Getty Images)

Galaxy Fold 7

Після семи поколінь Samsung досягла важливої віхи з лінійкою Galaxy Fold: компанія випустила складаний смартфон розміром зі звичайний телефон. Galaxy Fold 7 важить 215 грамів, ширина корпусу становить 72,8 мм, що робить його легшим, ніж S25 Ultra, а товщина - 8,9 мм (у складеному вигляді).

Телефон оснащений 200-Мп основною камерою, сертифікацією IPX8, акумулятором на 5000 мА/год з підтримкою швидкого дротового заряджання 45 Вт і величезним 8-дюймовим основним екраном, який перетворює Fold 7 одночасно на смартфон і планшет. Єдине, чого не вистачає - поліпшеного захисту від пилу, як у Pixel 10 Pro Fold від Google.

Зменшені розміри та вага зробили пристрій більш привабливим для широкої аудиторії. Продажі Galaxy Fold 7 зросли на 50% порівняно з попередньою моделлю, а поставки складаних смартфонів загалом досягли рекордних показників.

Для категорії пристроїв, яка з моменту появи страждала від громіздкості, Fold 7 став справжнім проривом.

Samsung Galaxy Fold 7 (фото: Engadget)

Смарт-окуляри

Смарт-окуляри переживають новий сплеск інтересу. Пристрої на кшталт Meta Ray-Ban Display і майбутні моделі, наприклад Xreal Project Aura, роблять носіння окулярів із вбудованими екранами привабливим рішенням.

Цей успіх став можливий завдяки поєднанню технологій: поліпшеної оптики, легких акумуляторів і ШІ. Штучний інтелект критично важливий для роботи окулярів без використання сенсорного введення. Хоча категорія все ще розвивається, інтерес до смарт-окулярів у 2025 році показав, що вони можуть стати важливою частиною базового технологічного набору користувача.

Окуляри Meta Ray-Ban Display (фото: Getty Images)

Швидка зарядка

Цього року особливо виділяється тренд на високошвидкісну зарядку пристроїв. Головний редактор Engadget зазначає, що Pixel Watch 4 змогли за десять хвилин зарядки на підставці підняти рівень акумулятора з 20% до більш ніж 50%, що полегшило використання годинника протягом дня.

Apple також впровадила швидку зарядку в iPad Pro M5. Незважаючи на те, що тест показав невеликий відрив від обіцяних 50% за 30 хвилин, поліпшення було помітним.

Високошвидкісна зарядка поширюється і на інші категорії, включно з електромобілями: Formula E представила швидкі піт-стопи, Honda - електричний мотоцикл із прискореною зарядкою, а BYD - технології з піковою потужністю до 1000 кВт. Швидка зарядка економить час і стає одним із головних технологічних переможців 2025 року.

Pixel Watch 4 (фото: Getty Images)

Магніти

У 2025 році Google першим впровадив магнітні функції в серію Pixel 10, включно з власною екосистемою аксесуарів Pixelsnap з компактною підставкою.

Особливо варто відзначити Pixel Ring Stand і Crossbody Strap для iPhone 17, які роблять використання пристрою зручним без кишень або сумок. Магнітні механізми дають змогу легко регулювати довжину ременів і фіксувати їх на місці.

Хоча Apple не перша, хто використовує магніти для аксесуарів, у 2025 році такі рішення знову привернули увагу та покращили зручність повсякденного використання пристроїв.

Pixel 10 Pro Fold та підставка Pixel Ring (фото: Engadget)