Switch 2, ИИ-видео и очки будущего: главные технологические тренды 2025-го

Nintendo Switch 2

Помимо долгожданного увеличения времени работы батареи, Nintendo взяла все, что сделало предыдущую консоль культовой, и улучшила это в Switch 2.

Новый дизайн стал более элегантным, джойстики Joy-Con с магнитным креплением стали менее ломкими, экран увеличился до 1080p с HDR, производительность выросла, добавились управление мышью и увеличилось базовое хранилище.

Большинство игр для Switch работают на Switch 2 сразу же, часто с визуальными улучшениями. Nintendo продолжает развивать линейку собственных игр, включая Donkey Kong Bananza и Metroid Prime 4, а сторонняя поддержка впечатляет: Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 и Hitman: World of Assassination уже доступны, а Final Fantasy VII Remake Intergrade и эксклюзив от FromSoftware The Duskbloods выйдут позже.

Switch 2 - это эволюция, а не революция. Продажи также превышают ожидания Nintendo: компания рассчитывает продать 19 миллионов устройств до конца текущего финансового года в марте.

Nintendo Switch 2 (фото: Engadget)

NVIDIA

NVIDIA переживает один из самых успешных периодов в своей истории: компания перестала быть просто производителем видеокарт и стала ключевым игроком в ИИ-индустрии.

За последние пять лет акции NVIDIA выросли на 1 235%, с 13,56 доллара за акцию в 2020 году до пика 202,49 доллара в октябре 2025 года. Серверные видеокарты NVIDIA массово используются для обучения моделей ИИ и вычислений. На домашнем рынке GeForce остаются эталонными игровыми картами и активно применяются для локальной разработки ИИ.

Ставка на параллельную обработку данных принесла огромный успех: GPU NVIDIA могут одновременно выполнять множество вычислений, что идеально для ИИ. Эффективность оставляет желать лучшего, но вычислительную мощь компании трудно переоценить.

Однако успех NVIDIA в ИИ может быть временным: Google и Microsoft уже разрабатывают собственные чипы, а спрос потребителей на массовые ИИ-функции остается неопределенным. Если индустрия ИИ потеряет импульс, NVIDIA окажется одной из первых жертв.

NVIDIA GeForce 5070 Ti (фото: Engadget)

Технологические миллиардеры

Техномиллиардеры, особенно с консервативными взглядами, существенно выиграли от политики администрации Трампа в прошлом году. Команда Илона Маска активно лоббировала свои интересы.

По данным Oxfam, 10 самых богатых американских миллиардеров (в основном лидеры технологических компаний) увеличили свое состояние на 698 млрд долларов за год. Для этого потребовались щедрые пожертвования и участие компаний в проектах, связанных с Белым домом.

Результат для технологической элиты: больше доступа к президенту, меньше контроля при сделках и потенциальные налоговые льготы.

Илон Маск является преданным сторонником президента США Дональда Трампа (фото: Getty Images)

ИИ-видео

Распространение ИИ-видео не началось в 2025 году, но достигло новых высот благодаря обновлениям Meta, Google, OpenAI и других. Создавать реалистичные ролики стало проще, чем когда-либо.

Сейчас почти невозможно избежать контента, созданного ИИ. Некоторые платформы, вроде Pinterest и TikTok, предлагают уменьшить поток ИИ-видео в ленте, но полностью остановить его невозможно.

ИИ-видео заполонило все платформы: Meta создала отдельную ленту для пользовательских "фантазий", OpenAI выпустила Sora с миллионом скачиваний за несколько дней, а Google Veo сгенерировал более 40 миллионов видео всего за несколько недель.

Создатели используют ИИ для фейковых трейлеров, видео с животными, которые никогда не существовали, или вирусных клипов с вымышленными событиями.

ИИ-видео популярно не только из-за распространения, но и потому, что многие не могут отличить реальное от сгенерированного. Многие люди не уверены, что могут отличить контент, созданный человеком и ИИ, а большая часть считает внедрение ИИ в повседневную жизнь скорее тревожным, чем радостным.

Тем не менее, это не мешает ИИ-видео доминировать на всех платформах и продолжать развиваться.

Создавать реалистичные ролики стало проще, чем когда-либо (фото: Getty Images)

Galaxy Fold 7

После семи поколений Samsung достигла важной вехи с линейкой Galaxy Fold: компания выпустила складной смартфон размером с обычный телефон. Galaxy Fold 7 весит 215 граммов, ширина корпуса составляет 72,8 мм, что делает его легче, чем S25 Ultra, а толщина - 8,9 мм (в сложенном виде).

Телефон оснащен 200-Мп основной камерой, сертификацией IPX8, аккумулятором на 5000 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт и огромным 8-дюймовым основным экраном, превращающим Fold 7 одновременно в смартфон и планшет. Единственное, чего не хватает - улучшенной защиты от пыли, как у Pixel 10 Pro Fold от Google.

Уменьшенные размеры и вес сделали устройство более привлекательным для широкой аудитории. Продажи Galaxy Fold 7 выросли на 50% по сравнению с предыдущей моделью, а поставки складных смартфонов в целом достигли рекордных показателей.

Для категории устройств, которая с момента появления страдала от громоздкости, Fold 7 стал настоящим прорывом.

Samsung Galaxy Fold 7 (фото: Engadget)

Смарт-очки

Смарт-очки переживают новый всплеск интереса. Устройства вроде Meta Ray-Ban Display и будущие модели, например Xreal Project Aura, делают ношение очков со встроенными экранами привлекательным решением.

Этот успех стал возможен благодаря сочетанию технологий: улучшенной оптики, легких аккумуляторов и ИИ. Искусственный интеллект критически важен для работы очков без использования сенсорного ввода. Хотя категория все еще развивается, интерес к смарт-очкам в 2025 году показал, что они могут стать важной частью базового технологического набора пользователя.

Очки Meta Ray-Ban Display (фото: Getty Images)

Быстрая зарядка

В этом году особенно выделяется тренд на высокоскоростную зарядку устройств. Главный редактор Engadget отмечает, что Pixel Watch 4 смогли за десять минут зарядки на подставке поднять уровень аккумулятора с 20% до более чем 50%, что облегчило использование часов в течение дня.

Apple также внедрила быструю зарядку в iPad Pro M5. Несмотря на то, что тест показал небольшой отрыв от обещанных 50% за 30 минут, улучшение было заметным.

Высокоскоростная зарядка распространяется и на другие категории, включая электромобили: Formula E представила быстрые пит-стопы, Honda - электрический мотоцикл с ускоренной зарядкой, а BYD - технологии с пиковой мощностью до 1000 кВт. Быстрая зарядка экономит время и становится одним из главных технологических победителей 2025 года.

Pixel Watch 4 (фото: Getty Images)

Магниты

В 2025 году Google первым внедрил магнитные функции в серию Pixel 10, включая собственную экосистему аксессуаров Pixelsnap с компактной подставкой.

Особенно стоит отметить Pixel Ring Stand и Crossbody Strap для iPhone 17, которые делают использование устройства удобным без карманов или сумок. Магнитные механизмы позволяют легко регулировать длину ремней и фиксировать их на месте.

Хотя Apple не первая, кто использует магниты для аксессуаров, в 2025 году такие решения снова привлекли внимание и улучшили удобство повседневного использования устройств.

Pixel 10 Pro Fold и подставка Pixel Ring (фото: Engadget)