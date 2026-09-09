Федоров анонсував створення найбільшого венчурного фонду для "оборонки"

"Мали велику кількість зустрічей з венчурними фондами, з Big Tech компаніями, я публікував інформацію про Palantir, і нам вдалося залучити ресурси, які дозволять нам створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech", - заявив Федоров.

За його словами, новостворений фонд буде інвестувати в військові стартапи, в сталі компанії, і шукати рішення для проблем, які є сьогодні, і які будуть завтра.

Зазначається, що у нового фонду є три ключові пріоритети:

Перший - це сенсоризація, роботизація фронту, для того, щоб захистити життя військових і максимально пришвидшити роботизацію фронту.

Другий напрямок - це реактивні перехоплювачі, дешеві ракети, всі інші засоби, які дозволять збивати реактивні "Шахеди", ракети. Задача - пришвидшити вирішення цієї проблеми.

Третій напрямок - це напрямок дешевих ударних ракет, у подальшому - зі ШІ.

"Defense Tech Фонд вже скоро запускаємо. Буду запрошувати долучитися до нього як стартапи, так і експертів для того, щоб працювати у фонді", - додав Федоров.

Він також підкреслив, що скоро в Україні запрацює аналітичний центр, який буде знаходити вразливості росіян та методи, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі.

"Задача центру - використовувати досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу. Тому також скоро буде анонс щодо цього", - підкреслив він.