Свыше 80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США

В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. В этот раз для Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины", - написал министр.

В то же время во время брифинга министр обороны США Ллонд Остин заявил, что Украины прибыл очередной самолет с военной помощью.

"Поставки (вооружения в Украину, - ред.) продолжаются. Действительно, сегодня только что прибыла (в Украину, - ред.) еще одна партия (военной помощи, - ред.)", - заявил он.