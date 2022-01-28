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Свыше 80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. В этот раз для Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины", - написал министр.

В то же время во время брифинга министр обороны США Ллонд Остин заявил, что Украины прибыл очередной самолет с военной помощью.

"Поставки (вооружения в Украину, - ред.) продолжаются. Действительно, сегодня только что прибыла (в Украину, - ред.) еще одна партия (военной помощи, - ред.)", - заявил он.

Подробнее о том, какое оружие поставляют украинской армии западные союзники и с какой целью - в материале РБК-Украина.

Напомним, первая партия американской оборонной помощи прибыла в Украину. После чего, в течение пары дней прибыло еще два борта.

Ранее в Минобороны заявили, что США передадут военную помощь Украину военной помощи до 45 самолето-рейсами.

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Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВторжение России в Украину