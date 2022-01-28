Понад 80 тонн боєприпасів: в Україну прибула четверта партія допомоги від США

У п'ятницю, 28 січня, в Україну прибула нова партія допомоги від Сполучених Штатів. Цього разу Для Збройних сил України передали 81 тонну боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter .

"Цього разу четверта "птиця" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо чергові літаки з США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України", - написав міністр.

Разом з тим під час брифінгу міністр оборони США Ллонд Остін заявив, що Україні прибув черговий літак з військовою допомогою.

"Поставки (озброєння в Україну, - ред.) тривають. Дійсно, сьогодні тільки що прибула (в Україну, - ред.) ще одна партія (військової допомоги, - ред.)", - заявив він.