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Свыше 50 тысяч гривен: ВР одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля

Автор: Юлия Струк

В Украине будут штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3743.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 257 парламентариев.

Закон предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать админвзысканием в размере трех тысяч таких минимумов (51 тысяча гривен).

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

  • 500 НМДГ (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;
  • тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;
  • 2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;
  • 3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Админответственность за такие нарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в авторежиме (с помощью комплекса технических средств автоопределения весовых, габаритных и других параметров транспортного средства с функциями фотосъемки и/или видеозаписи) несет ответственное лицо - физлицо или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.

А в случае если в Единый госреестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе авто, тогда ответственность несет надлежащий пользователь транспортного средства.

Если же в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на момент запроса отсутствуют сведения о руководителе юрлица, на которое зарегистрировано транспортное средство, - лицо, выполняющее полномочия руководителя этого юридического лица.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в середине сентября прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в августе 2020-го президент Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Отметим также, в Украине усилят ответственность за перегруженный транспорт. В начале июня Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3742.

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