"Связи с Россией": Данилов рассказал подробности санкций против Фирташа и Фукса

Данилов пояснил, что Фирташ и Фукс не могут продавать свои активы, пользоваться счетами в Украине.

"Однако мы не можем закрыть украинское предприятие только потому, что оно принадлежит Фирташу", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий.

"Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили - мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законным способом", - подчеркнул Данилов.

Также он напомнил, что под санкциями находится Фукс.

"Если что-то было в незаконный способ забрано, то недра, то земля, если люди не платят налоги за доходы, то их лишат этих вещей. Не понимаю, для чего он ходит по телеканалам и рассказывает чепухи об отсутствии связей с Россией. Он хочет сказать, что там против него нет производств?",- добавил Данилов.