"Зв’язки з Росією": Данілов розповів подробиці санкцій проти Фірташа та Фукса

Данілов пояснив, що Фірташ та Фукс не можуть продавати свої активи, користуватися рахунками в Україні.

"Однак ми не можемо закрити українське підприємство тільки тому, що воно належить Фірташу", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі в грудні 2004 року, в розпал "помаранчевих" подій.

"Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили – ми розбираємося. Використання надр має бути публічним та отриманим у законний спосіб", - наголосив Данілов.

Також він нагадав, що під санкціями перебуває Фукс.

"Якщо щось було в незаконний спосіб забране, чи то надра, чи то земля, якщо люди не сплачують податки за статки, то їх позбавлять цих речей. Не розумію, для чого він ходить по телеканалах і розповідає нісенітниці про відсутність зв’язків з Росією. Він хоче сказати, що там проти нього немає проваджень?", - додав Данілов.