Связи с хакерами Anonymous: США выдвинули Ассанжу новое обвинение

Новое обвинительное заключение вынесла генеральная прокуратура США в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В документе уточняются масштабы связей Ассанжа с хакерскими группами LulzSec и Anonymous.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

"Федеральное большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории США", - говорится в документе.

Отмечается, что новое обвинительное заключение не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года.

Новое заключение не предусматривает новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, которые перечисляются в первом обвинительном заключении, вынесенном в мае 2019 года.

"Однако оно (новое обвинение, - ред.) расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", - говорится в документе.

В уточненном обвинительном заключении описываются связи Ассанжа с хакерскими группами LulzSec и Anonymous.

Согласно новой версии обвинения Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали и согласовали с хакерами атаки и взломы компьютерных систем в интересах своей организации.

Как отметили в МИнюсте США, в 2010 году Ассанж получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе одной из стран НАТО. В 2012 г. Ассанж напрямую связался с лидером хакерской группы LulzSec (которая к тому времени сотрудничала с ФБР) и предоставил ей список целей для взлома.

Он просил искать и предоставлять WikiLeaks почту и документы, базы данных и PDF-файлы, в том числе материалы ЦРУ, АНБ, The New York Times.

Так, WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма консалтинговой компании, работающей на разведку, эти данные предоставил представитель Anonymous, связанный с LulzSec.

Заключение направлено федеральному большому жюри присяжных.

Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.