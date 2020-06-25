Зв'язки з хакери Anonymous: США висунули Ассанжу нове звинувачення

Новий обвинувальний висновок винесла генеральна прокуратура США щодо засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. В документі уточнюються масштаби зв'язків Ассанжа з хакерськими групами LulzSec і Anonymous.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту США.

"Федеральне велике журі сьогодні вніс друге обвинувальний висновок, звинувативши Джуліана Ассанжа у злочинах, пов'язаних з імовірною роллю Ассанжа в одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США", - йдеться в документі.

Наголошується, що новий обвинувальний висновок не містить додаткових звинувачень до попереднього обвинувального висновку з 18 пунктів, пред'явленим Ассанжу у травні 2019 року.

Нове висновок не передбачає нових злочинних епізодів на додаток до 18 статей, які перераховуються в першому обвинувальному висновку, ухваленому в травні 2019 року.

"Однак воно (нове звинувачення, - ред.) розширює масштаб змови, що існувала навколо ймовірних зломів комп'ютерів, у яких раніше звинувачували Ассанж", - йдеться в документі.

В уточненому обвинувальному висновку описуються зв'язку Ассанжа з хакерськими групами LulzSec і Anonymous.

Згідно з новою версією звинувачення Ассанж і інші співробітники WikiLeaks завербували і погодили з хакерами атаки і зломи комп'ютерних систем в інтересах своєї організації.

Як зазначили в Мін'юсті США, у 2010 році Ассанж отримав несанкціонований доступ до урядової комп'ютерної системи однієї з країн НАТО. В 2012 р. Ассанж безпосередньо зв'язався з лідером хакерської групи LulzSec (яка до того часу співпрацювала з ФБР) і надав їй список цілей для злому.

Він просив шукати і надавати WikiLeaks пошту і документи, бази даних і PDF-файли, в тому числі матеріали ЦРУ, АНБ, The New York Times.

Так, WikiLeaks отримав і опублікував електронні листи консалтингової компанії, що працює на розвідку, ці дані надав представник Anonymous, пов'язаний з LulzSec.

Висновок направлено федеральному великим журі присяжних.

Нагадаємо, Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Його, зокрема, звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу в сукупності загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.

Британська поліція затримала Джуліана Ассанжа 11 квітня 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року.

Ассанж зараз утримується під вартою у Великобританії за запитом про екстрадицію зі Сполучених Штатів.